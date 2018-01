City-Event in Stockholm; Di. 17.45 Uhr

Mikaela Shiffrin ist die große Abwesende beim zweiten City-Event des Olympia-Winters am Dienstagabend in Stockholm. Während bei den Herren mit Marcel Hirscher und Henrik Kristoffersen die beiden Szene-Topstars am "Hammarbybacken" starten, bestreitet die US-Amerikanerin vor Olympia keine Weltcuprennen mehr. An ihrer Stelle fährt in Schweden Resi Stiegler.

Für die Herren ist es der letzte Bewerb vor Olympia, die Damen bestreiten am kommenden Wochenende noch die Speed-Rennen in Garmisch. Nicht zuletzt deshalb verzichten neben Oslo-Siegerin Shiffrin einige weitere starke Läuferinnen auf die dritte Stockholm-Auflage. So etwa die Italienerinnen Sofia Goggia und Federica Brignone, aber auch Lara Gut und Viktoria Rebensburg.

Österreich ist mit jeweils 3 Herren und 3 Damen in Stockholm (ab 17.45 Uhr, live ORF eins) vertreten. Hirscher (Nr. 1), der Oslo-Zweite Michael Matt (3) und Marco Schwarz (12) gehen bei den Herren an den Start. Bei den Damen ist vorbehaltlich weiterer Änderungen Bernadette Schild hinter Frida Hansdotter, Petra Vlhova und Wendy Holdener die Nummer 4, Katharina Gallhuber die 8 und Katharina Truppe (12) ersetzt Brignone.