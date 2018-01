Wiens SPÖ wählt ihren neuen Chef

Wien – Am Samstag wählt die Wiener SPÖ ihren neuen Vorsitzenden. Erstmals stehen sich zwei Kandidaten in einer Kampfabstimmung gegenüber. Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und der geschäftsführende Klubobmann im Parlament, Andreas Schieder, wollen Chef der größten Landesorganisation der Sozialdemokraten werden – und in folge dessen Wiener Bürgermeister. Michael Häupl hatte sich in Vorfeld nicht für einen Kandidaten ausgesprochen.





Wir berichten am Samstag ab 9 Uhr live vom Sonderparteitag der Wiener SPÖ.

Was bisher geschah

