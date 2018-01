Großaufgebot der Polizei bei Demos gegen Akademikerball

Wien – Am Freitag findet zum sechsten Mal der Wiener Akademikerball statt. Gegen den von der Wiener FPÖ veranstalteten Burschenschafterball in der Wiener Hofburg wurden heuer fünf Demonstrationen angemeldet. Davon ziehen drei Demonstrationszüge durch die Innenstadt, zwei weitere Veranstaltungen sind als Standkundgebungen angemeldet.

Die Polizei hat ein großräumiges Platzverbot rund um die Hofburg ausgerufen, das ab 17 Uhr gilt. Sie rechnet mit "deutlich höherer Gewaltbereitschaft" als in den vergangenen Jahren. Bis zu 3.000 Beamte werden daher bei dem Nachfolger des WKR-Balls im Einsatz sein.

Die größte Demonstration startet um 17 Uhr vor der Universität Wien. Die Veranstalter der "Offensive gegen Rechts" rufen zum zehnjährigen Jubiläum der Proteste dazu auf, den Ball und die Regierung zu "blockieren". Zudem wolle man den Burschenschaftern und den "selbsternannten Eliten" zeigen, dass sie mit "Widerstand rechnen müssen".

Bereits am Donnerstag hatte die Plattform "Jetzt Zeichen Setzen" zum "Flashmob of Shame" am Wiener Ballhausplatz aufgerufen. "Die Beteiligung von Minister_innen am Ball der schlagenden Burschenschaften ist ein verheerendes Signal", so die Veranstalter.

Der STANDARD berichtet ab 16 Uhr live von den Demonstrationen und aus der Innenstadt. (red, 25.1.2018)