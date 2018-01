Bayern vs. Hoffenheim, Sa., 15:30

Drittes Match der Rückrunde in der deutschen Bundesliga: Bayern München hat schon wieder ein Heimspiel, diesmal erwartet man die TSG Hoffenheim. Der Tabellenführer hat die Konkurrenz schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison außer Sicht gebracht, führt mit 17 Punkten Vorsprung. Hoffenheim fehlen auf Platz neun schlanke 20 Punkte auf die Münchner. Die haben das Frühjahr mit zwei Siegen plangemäß begonnen, die Kraichgauer hingegen kamen mit einem Remis und einer Niederlage eher schwerfällig aus der Pause.

Bayern-Coach Don Jupp Heynckes kann am Samstag wieder auf David Alaba und Mats Hummels zählen. Beide trainierten am Montag mit der Mannschaft. Hummels hatte in den beiden Rückrundenspielen gegen Leverkusen (3:1) und am Sonntag gegen Bremen (4:2) wegen einer starken Erkältung mit Fieber gefehlt. Alaba musste gegen Werder wegen eines Magen-Darm-Infekts passen. (red)