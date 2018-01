Buwog-Prozess geht nach Zwangspause weiter

Wien – Vergangene Woche fielen die Verhandlungen in der Causa Buwog am Mittwoch und Donnerstag aus – wegen eines "familiären Notfalls in der Familie eines Angeklagten". Diese Woche geht es am 23. und 24. Jänner im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichtes weiter – so nichts dazwischen kommt.

Zuletzt war der viertangeklagte Ex-Lobbyist Peter Hochegger von Meischbergers Verteidiger Jörg Zarbl befragt worden. Hochegger belastet durch sein Teilgeständnis, wonach Grasser bei der Buwog-Provision über eines der von Meischberger für sich reklamierten Liechtenstein-Konten mitkassiert habe, neben Ex-Finanzminister Karlheinz Grasser auch den Exlobbyisten schwer.

Hochegger hat bisher als einziger der 15 Angeklagten – davon ist Ex-RLB Oberösterreich-Chef Ludwig Scharinger allerdings verhandlungsunfähig – ein Teilgeständnis abgelegt.

Am Dienstag geht es wie bisher um 9:30 los. (red, 22.1.2018)