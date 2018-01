Buwog-Prozess: Hochegger ist "für alles dankbar"

Wien – Vergangene Woche fielen die Verhandlungen in der Causa Buwog am Mittwoch und Donnerstag aus – wegen eines "familiären Notfalls in der Familie eines Angeklagten". Diese Woche geht es am Dienstag und Mittwoch im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts weiter. Der Verteidiger von Walter Meischberger, Jörg Zarbl, setzte am Dienstag seine Befragung Peter Hocheggers fort.

Zu Beginn des zehnten Verhandlungstages im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und 13 weitere Angeklagte wurde es heute im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichtes esoterisch: Jörg Zarbl, Rechtsanwalt des zweitangeklagten Ex-FPÖ-Spitzenpolitikers Walter Meischberger, begab sich auf die Suche nach einer Freimaurer-Spur.

Kontakte zu Freimaurern

Hochegger, der in der Vergangenheit bei den Freimaurern war, habe seine Kontakte zu Justizkreisen, die ebenfalls Freimaurer sein sollen, dazu genutzt, um im Vorfeld des Prozesses eine Art Kronzeugenregelung zu bekommen, so die Vermutung von Zarbl – was Hochegger heute bestritt. Und auch die anklagende Staatsanwaltschaft verneinte heute derartige Kontakte mit Hochegger.

Hochegger wurde unter anderem zu den drei Konten befragt, zur Omega und zu seiner Freundschaft zu Grasser. Für diesen hatte Hochegger erst "keine Dankbarkeit" übrig, korrigierte aber wenig später: "Ja, ich bin für alles dankbar. Danke."

Hochegger hat bisher als einziger der 15 Angeklagten – davon ist Ex-RLB-Oberösterreich-Chef Ludwig Scharinger allerdings verhandlungsunfähig – ein Teilgeständnis abgelegt.

Renate Graber tickert seit 9.30 Uhr live aus dem Straflandesgericht. (red, apa, 22.1.2018)