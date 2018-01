Live: Nachtslalom in Schladming, Di. 17.45

Kitzbühel war, Schladming steht vor der Tür. Auf der steirischen Planai steigt der letzte Weltcup-Slalom vor den Olympischen Spielen in Südkorea. Favoriten sind wieder Marcel Hirscher und Vorjahressieger Henrik Kristoffersen, der sich mit seinem Triumph am Ganslerlnhang eindrucksvoll in der Saison zurückgemeldet hat. Für einige rot-weiß-rote Slalomfahrer geht es noch um das letzte Olympiaticket.