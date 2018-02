Tag 15 im Dschungelcamp: Die Ära des Maiskini ist vorbei

Bereits zum zwölften Mal schickt RTL masochistisch veranlagte oder in Geldnot geratene "Promis" in den Dschungel, und führt sie in grausigen Prüfungen einem Millionen-Publikum vor. Dabei sind das Anus-Dinner und die Kakerlaken-Bäder schon längst Nebensache geworden: Im Zentrum stehen die bissig-bösen Kommentare des süffisanten Moderatorenpaars Sonja Zietlow und Daniel Hartwich sowie die sozialen Dynamiken, persönliche Dramen und schockierenden Enthüllungen der Trash-TV-Bekanntheiten.

Für Staffel Zwölf hat es sich RTL nicht lumpen lassen und neben D-/E-/F-Prominenz wie Ex-Schauspielergattin Natascha Ochsenknecht auch Reality-TV-Royal Tatjana Gsell ergattern können. Zu den beiden gsellt (sic!) sich die üblich unbekannte Ausschussware von Casting-Shows wie "Topmodel" oder "DSDS".

Kandidaten der 12. Staffel "Ibes":

Ansgar Brinkmann – Fußball-Legende

– Fußball-Legende Daniele Negroni – Sänger

– Sänger David Friedrich – "Bachelorette"-Sieger und Musiker

– "Bachelorette"-Sieger und Musiker Giuliana Farfalla – Model

– Model Jenny Frankhauser – Influencer

– Influencer Kattia Vides – "Bachelor"-Kandidatin

– "Bachelor"-Kandidatin Matthias Mangiapane – Reality-Star

– Reality-Star Natascha Ochsenknecht – Mode-Designerin

– Mode-Designerin Sandra Steffl – Schauspielerin

– Schauspielerin Sydney Youngblood – Sänger

– Sänger Tatjana Gsell – Society-Lady

– Society-Lady Tina York – Schlagersängerin

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" läuft zwischen 19. Jänner und 3. Februar täglich auf RTL mit unterschiedlichen Sendezeiten.

Zum Thema