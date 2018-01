Der regierende Champion und Meister in spe trifft als überlegener Tabellenfüher auf die Bremer Gäste. Werder steht auf dem Relegationsplatz und kämpft einen zähen Kampf, um sich aus der Abstiegsregion zu entfernen. Ein Punktgewinn wäre beinahe so notwendig wie ein Bissen Brot, man wird in in München aber eher nicht erschnappen können.