Kombination in Wengen, Fr., 10.30 Uhr

Es geht um eine Kugel. Nach der Kombination in Bormio steht nun die zweite und letzte der Saison auf dem Programm. Mit Alexis Pinturault verzichtet just der Sieger auf der Stelvio auf ein Antreten in Wengen und kann so nicht mehr in den Kampf um kleines Kristall eingreifen. Nach der Abfahrt am Vormittag (10.30 Uhr) fällt am Nachmittag (ab 14 Uhr) die Entscheidung im Slalom, wer sich Kombi-Sieger am Lauberhorn nennen darf und wer die Kugel abstaubt.

In Bormio überzeugten neben Pinturault auch Peter Fill (ITA) und Kjetil Jansrud (NOR) als Zweiter und Dritter. Hinter Mauro Caviezel (SUI) und Thomas Dreßen (GER) war Matthias Mayer als Sechster bester Österreicher. Vincent Kriechmayr scheiterte knapp vor dem Ziel auf dem Weg zu einer Podestplatzierung.