Dortmund vs. Wolfsburg, So., 18 Uhr

Mit dem Duell Borussia Dortmund vs. Wolfsburg wird die Frühjahrs-Auftaktrunde in der deutschen Bundesliga am Sonntag abgeschlossen. Die von Peter Stöger trainierten Schwarz-Gelben haben mit 28 Punkten auf Platz drei überwintert, liegen bereits 13 Zähler hinter Branchenprimus Bayern München und haben daher Aufholbedarf. Die "Wölfe" haben 19 Zähler am Konto, wollen und müssen sich auch nach oben orientieren, um nicht in den Sog des Abstiegsstrudels zu geraten. Ein spannendes Duell sollte daher garantiert sein.