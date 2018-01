Tag neun im Buwogprozess: Staatsanwälte befragen Peter Hochegger

Wien – Am Dienstag hat Peter Hochegger erneut Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger und Ernst Plech belastet. Hochegger erläuterte in der Befragung durch Richterin Marion Hohenecker, wie er erfahren habe, dass die entscheidende Information bei der Privatisierung der Bundeswohnungen von Grasser gekommen sei. Grasser habe dafür 2,4 Mio. Euro kassiert. Am Ende habe er eine einfache Rechnung gemacht: "Eins und eins macht zwei."

Richterin Marion Hohenecker erfolgreich ihre resolute Seite gezeigt. Als einige Anwälte der 14 Angeklagten durcheinanderredeten rügte die Kärntnerin die Herren mit den Worten "A bissl Disziplin" – die die Verteidiger in Folge auch zeigten. Auch von Grassers Anwalt Manfred Ainedter, der ein TV-Gerät im Gerichtssaal zurechtrückte, ließ sie sich nicht aus dem Konzept bringen.

Kurz kam am Dienstag auch der Hauptangeklagte Grasser zu Wort. Anlass war ein Protokollberichtigungsantrag seines Anwalts Manfred Ainedter, der von einem falschen Protokoll der Hauptverhandlung zu Grassers Personalien gesprochen hatte.

Um das zu überprüfen wurde am Nachmittag die Einvernahme Grassers zu seinen Personalien beim Prozessanfang vom Tonband vorgespielt. Wie sich da herausstellte, hatte Grasser damals keine Angaben zu seinem Vermögen gemacht, er war auch gar nicht dazu befragt worden. Daher wurde nun das Protokoll diesbezüglich ergänzt, dass Grasser keine Angaben zu seinem Vermögen machen will.

Auch am Mittwoch, dem neuen Prozesstag wird die Befragung Hocheggers fortgesetzt. Heute sind die Staatsanwälte, die gestern Nachmittag bereits gestartet sind, mit ihren Fragen dran. Ab 9:30 meldet sich Renate Graber live aus dem Gericht. (red, 10.1.2018)