Buwog-Prozess geht mit Hochegger-Befragung weiter

Wien – Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und 14 weitere Angeklagte in der Causa Buwog / Terminal Tower Linz nehmen nach der Weihnachtspause heute Dienstag wieder auf der Anklagebank im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Wien Platz. Dass der mitangeklagte Peter Hochegger zu Jahresende ein Teilgeständnis abgelegt hat, haben sie mit Fassung hingenommen.

Was ist in der Zwischenzeit passiert? Bis Dienstag hatten die Angeklagten und viele Juristen Zeit, über ihre Verteidigungsstrategie nachzudenken, denn harte Beweise lieferte Hochegger nicht. Und: In der Weihnachtspause ist ein neues Konto Grassers in den USA aufgetaucht. Die USA meldeten Österreich einen Geldwäscheverdacht bei einem 1,1 Millionen Euro schweren Konto in den Staaten, das Grasser gehört. Dessen Anwalt Manfred Ainedter betont, es habe "keinen Buwog-Bezug", sondern sei "ein normales Investment", das vor zweieinhalb Jahren getätigt und ordnungsgemäß versteuert worden sei.



Heute wird wieder Hochegger befragt, am Zug sind die Schöffen, so sie denn Fragen haben. Danach folgen die beiden Oberstaatsanwälte Gerald Denk und Alexander Marchart von der Korruptionsstaatsanwaltschaft und die Privatbeteiligtenvertreter. Danach sind Grassers Anwälte Ainedter und Norbert Wess am Zug. Die massiven Angriffe auf die angebliche Befangenheit von Richterin Marion Hohenecker durch Ainedter und Wess zu Prozessbeginn lassen Beobachter vermuten, dass auch auf Hochegger ein verbales Dauerfeuer einprasseln wird.

Live aus dem Gerichtssaal meldet sich wieder Renate Graber. (red, 9.1.2017)