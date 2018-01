Riesentorlauf-Klassiker in Adelboden, Sa., 10.30 Uhr

Man darf durchaus davon ausgehen, dass Marcel Hirscher auch beim Riesentorlauf (10.30/13:30) in Adelboden wieder "volle Hütte" fahren und der Konkurrenz damit Saures geben wird. Den letzten Bewerb in dieser Disziplin hat er vor Weihnachten in Alta Badia mit zwei Traumläufen auf imponierende Art für sich entschieden und mit sagenhaften 1,7 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Henrik Kristoffersen zum fünften Mal en suite an diesem Ort triumphiert.

In Adelboden hat der Salzburger auch schon fünfmal gewonnen. Dreimal in einem Slalom (2012/2013/2014), zweimal in einem Riesentorlauf (2012/2015). 2016 gab es in Adelboden nur einen Slalom, den Kristoffersen sechs Hundertstel vor Hirscher gewann, 2017 musste sich der Salzburger im RTL nur um 4 Hundertstel Alexis Pinturault (FRA) geschlagen geben.