Der Slalom-Doppelpack kurz nach dem Jahreswechsel in Zagreb hat im alpinen Ski-Weltcup schon Tradition. Den Anfang machen auch heuer die Damen, die am Mittwoch (13.00/16.30 Uhr, live ORF eins) die "Snow Queen 2018" ermitteln. Die große Favoritin ist klarerweise Slalom-Königin Mikaela Shiffrin, die in Oslo ihren 37. Weltcup-Sieg einsackte