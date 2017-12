Im Buwog-Prozess starten die ersten Einvernahmen

Wien – Der fünfte Verhandlungstag im Grasser-Prozess war am Dienstag schon um 12.30 Uhr aus. Heute Mittwoch stehen noch zwei spannende Plädoyers an. Die Anwälte von Gerald Toifl, ehemals Rechtsvertreter des zweitangeklagten Walter Meischberger, und Norbert Wicki, Vermögensverwalter in der Schweiz, halten ihr Eröffnungsplädoyer. Dann sind alle Rechtsanwälte durch, und Richterin Marion Hohenecker beginnt mit den Einvernahmen.

Welcher der Angeklagten zuerst befragt wird, verriet Hohenecker auf Nachfrage von Manfred Ainedter, Anwalt von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP), nicht. Sie müsse das nicht mitteilen, ließ sie Ainedter wissen: "Ich gehe davon aus, dass sämtliche Angeklagten allzeit bereit sind, eine Einvernahme zu machen, ich muss nicht sagen, wer als Erster dran ist."

Renate Graber meldet sich in bewährter Manier um 9.30 Uhr aus dem Gerichtssaal. Am Nachmittag löst sie dann Nora Laufer ab. (red, 20.12.2017)