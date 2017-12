Tag 4 im Buwog Prozess: Anwälte der Exlobbyisten Meischberger und Hochegger am Wort

Mit den Plädoyers der Anwälte der Ex-Lobbyisten Walter Meischberger und Peter Hochegger geht es am Freitag in den vierten Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und 14 weitere Angeklagte.

Am Donnerstag versuchte Grasser-Verteidiger Norbert Wess in einem Plädoyer-Marathon, unterlegt von einer Powerpoint-Präsentation, die Anklage zu zerlegen. Das Plädoyer der Staatsanwaltschaft sei kein rechtliches, sondern ein politisches gewesen, sagte Wess. "Das war eine Show, die ich so noch nie erlebt habe."

In seiner Präsentation ging der Anwalt auf Passagen aus der Anklageschrift ein, in denen Zeugenaussagen aus dem Kontext gerissen und missinterpretiert worden seien. Außerdem befürchtete Wess, der Schöffensenat sei nicht richtig über Anklagepunkte informiert worden.

Ab 9:30 Uhr wird Sie Renate Graber wieder live aus dem Wiener Straflandesgericht informieren. (red, 15.12.2017)