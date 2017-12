Buwog-Prozess: Grasser-Anwalt will mit Powerpoint "Vorwürfe zerpflücken"

Heute Donnerstag wird der Buwog-Prozess gegen Karl-Heinz Grasser und mehr als ein Dutzend weitere Angeklagte mit der ganztägigen Powerpoint-Präsentation von Grasser-Zweitverteidiger Norbert Wess fortgesetzt. Angesichts des schleppenden Starts eines der größten Korruptionsprozesse der Zweiten Republik mehren sich inzwischen die Stimmen, die eine Prozessdauer von einem Jahr noch für zu kurz halten.

Der zweite Prozesstag am Mittwoch stand ganz im Zeichen der Staatsanwälte. "Geld, Gier, Geheimnisse" seien hinter dem Tatplan von Grasser und seinen Freunden Walter Meischberger, Peter Hochegger und Ernst Karl Plech gestanden, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Marchart.

Grasser-Verteidiger Manfred Ainedter hingegen ortete "Grimms Märchen" beim Plädoyer der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Mittels Powerpoint-Präsentation will er beziehungsweise der zweite Grasser-Anwalt Wess am Donnerstag über acht Stunden lang "alles zerpflücken", und zwar "jeden Vorwurf bis ins Detail", wie er am Mittwoch sagte.

Aus dem Gerichtssaal berichtet Renate Graber. (red, 14.12.2017)