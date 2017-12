Nach vielen Anträgen dringt man im Buwog-Prozess am Mittwoch zur Anklage vor

Richterin Marion Hohenecker hat sich ein intensives Prozessprogramm vorgenommen. Noch vor Weihnachten finden inklusive heute sechs weitere Verhandlungstage statt.

Am Dienstag ist im Buwog-Prozess im Wiener Straflandesgericht schon einiges – durchaus auch Erwartbares – passiert. Zum Verlesen der Anklageschrift kam es nicht – damit ist erst am Mittwoch zu rechnen. Am Dienstag gab es vor allem viele Anträge der Anwälte – und von ihnen gibt es ja eine ganze Armada. Zunächst gab es die angekündigten Befangenheitsanträge gegen Hohenecker – fünf an der Zahl. Sie wurden allesamt abgelehnt. Die Begründung des Schöffensenats: "Es entspricht nicht dem Zeitgeist, einer Richterin die Meinung des Ehemanns kritiklos umhängen zu wollen."

Dann wurde der Journalist Ashwien Sankholkar von der Teilnahme an der Hauptverhandlung ausgeschlossen – auf Antrag von Grasser-Verteidiger Manfred Ainedter. Sankholkar werde auf der Liste der von der Staatsanwaltschaft beantragten Zeugen in der Anklageschrift genannt, begründete Ainedter. Der Schöffensenat folgte ihm in dieser Ansicht.

Am Vormittag war es für manche auch ein bisschen unterhaltsam. Richterin Hohenecker setzte das Fotografierverbot entschieden um, und Grasser-Anwalt Ainedter hatte einiges an Anschauungsmaterial parat, als da waren: eine "Tatort"-Folge und das Musikvideo "Karl-Heinz" von Christoph & Lollo. Beides ohne Ton, weswegen Ainedter den Text vortrug.

Heute begleiten Sie wieder Renate Graber (vormittags) und Andreas Schnauder (nachmittags) durch das "Programm". (red. 13.12.2017)