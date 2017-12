Darts-Forum+: PDC-WM 2018 mit Mensur Suljovic

Michael van Gerwen, Phil Taylor, Gary Anderson, "Barney" und der Österreicher Mensur Suljovic sind nur einige der Namen, die an der PDC-Darts-Weltmeisterschaft in London teilnehmen. Von 14. Dezember an wird bis ins neue Jahr um den Titel im Alexandra Palace gespielt.

Das Programm:

Vorrunde und 1. Runde: 14.–21. Dezember

2. und 3. Runde: 22.–28. Dezember

Viertelfinale: 29. Dezember

Halbfinale: 30. Dezember

Finale: 1. Jänner

In diesem Forum+ werden wie auch letztes Jahr morgause, die die STANDARD-Community seit vielen Jahren begleitet, und Uhtred, ein echter Darts-Spezialist, das Geschehen im Forum+ begleiten. Unterstützen wird sie dabei Andreas Zahalka, Darts-Spieler und ehrenamtlicher Darts-Funktionär beim Verband in Wien.

Das Turnier wird auf Sport 1, livepdc.tv und Dazn gezeigt.