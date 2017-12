Forum+ Darts: PDC Darts WM 2018 mit Mensur Suljovic

Van Gerwen, Phil Taylor, Gary Anderson, "Barney" und der Österreicher Mensur Suljovic sind nur einige der Namen, die an der PDC Darts Weltmeisterschaft in London teilnehmen. Von 14. Dezember an wird bis ins neue Jahr um den Titel im Alexandra Palace gespielt.

In diesem Forum+ werden wie auch letztes Jahr morgause, die die STANDARD-Community seit vielen Jahren begleitet, und Uhtred, ein echter Darts-Spezialist, das Geschehen im Forum+ begleiten. Unterstützen wird sie dabei Andreas Zahalka, Darts-Spieler und ehrenamtlicher Darts-Funktionär beim Verband in Wien.

Das Turnier wird auf SPORT1, livepdc.tv und DAZN gezeigt.