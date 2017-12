Ein Toter und 18 Verletzte bei Explosion einer Gasstation im Weinviertel

Baumgarten an der March – In der großen OMV-Gasstation in Baumgarten im Weinviertel hat sich Dienstagfrüh eine Explosion ereignet. Eine Person starb dabei, 18 wurden verletzt, gab das Rote Kreuz Niederösterreich bekannt. Zuvor war die Polizei von rund 60 Verletzten ausgegangen.

Ein Polizeihubschrauber war vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen. Das Areal wurde großflächig abgesperrt, sagte Polizeisprecher Heinz Holub dem STANDARD.

Die Gasstation Baumgarten ist Österreichs größte Import- und Übernahmestelle für Erdgas und eine zentrale Drehscheibe für die österreichische und europäische Erdgasversorgung.

Zahlreiche Feuerwehren rückten aus, ebenso die Notarzthubschrauber Christophorus 3 und Christophorus 9. Das Rote Kreuz entsandte zwei Notarzt- und zehn Rettungswagen. Christophorus 9 flog ein Opfer mit Verbrennungen ins Wiener AKH. (red, 12.12.2017)