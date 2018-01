Eishockey-Forum+: CHL: Halbfinal-Hinspiele, ab 17:30

In Österreich zischt der Puck längst wieder übers kalte Eis und auch Nordamerika ist mittlerweile in die Saison gestartet. In unserer Community wächst derweilen der Wunsch nach einem Ort, an dem man sich zum Geschehen auf dem Eis austauschen kann.

Vor allem, wer sich für die heimische EBEL interessiert, wird hier auf seine Kosten kommen. Sorgen werden dafür einige User, die allesamt Veteranen des Forums sind: Peter Snakey Pan, der als Klagenfurter quasi in der Eishalle aufgewachsen ist. "quoband", ein Mölltaler im Exil in Graz, ist als KACler ebenso ein absoluter Eishockey-Enthusiast. "Julian82" ist Schüler aus Wien und hat über Fußball und American Football den Weg zum Eishockey gefunden, wofür er sich nun so richtig begeistern kann. Die Runde komplettiert "Oh là là !", die die Bande zusammenhält und ebenfalls mitwerken wird.

Die Eishackler haben wieder Saison

In diesem Forum wirken Redaktion und User eng zusammen. Gemeinsam mit den drei Usern stellt derStandard.at Diskussionshäppchen zur Verfügung – wir freuen uns auf Ihre Beiträge. Weitere Interessierte können sich jederzeit hier und bei ugc@derstandard.at melden.