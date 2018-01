Forum+ zu E-Sports: Halbfinale beim CS:GO Major in Boston

Zum Start der eSports League Austria wollen wir hiermit ein Forum+ starten, das sich mit der Welt des E-Sports auseinandersetzt. User haben hier die Möglichkeit sich zu verschiedenen Events auszutauschen und über ihre Lieblingsteams und Spieler zu diskutieren. Hier werden laufend neue Inhalte veröffentlicht, es lohnt sich also regelmäßig reinzuschauen.

Muzayen Al-Youssef, Daniel Koller und Georg Mahr werden hier in den kommenden Wochen über E-Sports aus verschiedenen Games berichten – interessierte User, die sich zum Beispiel für "Counter-Strike: Global Offensive" oder "League of Legends" an diesem Format beteiligen möchten, können sich an ugc@derstandard.at wenden.