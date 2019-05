Kommmentar

Das "Provisoriums Kosovo" geht in die Verlängerung. In die xte seit Aufnahme der Statusgespräche

Martti Ahtisaaris ambitionierter Lösungsvorschlag ist einer, der die Rechnung ohne die Wirten macht. In der Kosovostatusfrage geht es keineswegs nur um die Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien. Höher oben auf der politischen Rechnung als die Unabhängigkeit der 10.877 Quadratkilometer großen Region steht für Russland zum Beispiel der Posten "Präzedenzfall vermeiden". Aus US-amerikanischer Sicht heißt es an gleicher Stelle: "Demokratisierung vorantreiben - Terrorismus bremsen". Die EU steht genau zwischen den Positionen. Das Problem trifft sie allerdings geografisch und historisch am unmittelbarsten.

Wenn die Statusfrage nun also dem UN-Sicherheitsrat überantwortet wird, ist keineswegs davon auszugehen, dass es in nächster Zukunft zu einer Lösung kommt. Das "Provisorium Kosovo" wird bestehen bleiben, bis Serbien und das Kosovo bereit sind, sicher wieder an einen Tisch zu setzen.