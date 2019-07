Marc Janko beendet seine Karriere

Der ehemalige ÖFB-Stürmer lässt den aktiven Fußball endgültig hinter sich

Marc Janko lässt es endgültig sein. Der ehemalige ÖFB-Spieler gab per Twitter bekannt, dass er seine aktive Karriere beendet. Der 36-jährige Wiener begann das Kicken bei der Admira, so richtig ins Rampenlicht spielte sich Janko bei Red Bull Salzburg, 2009 wurde er Torschützenkönig in Österreich. Er wechselte in die Niederlande (Twente), nach Portugal (FC Porto), in die Türkei (Trabzonspor) und nach Australien zum FC Sydney. Erfolgreiche Stationen (Twente Enschede), mittelmäßige Stationen (FC Porto) und komplette Fehltritte (Trabzonspor) ließen auf eine spannende, aber keine außergewöhnliche Karriere schließen.

Überraschend berief 2014 der damalige ÖFB-Teamchef Marcel Koller den Stürmer aber ins Nationalteam ein. Aus dem Karriere-Spätherbst wurde ein Frühling, Janko wechselte zurück nach Europa zum FC Basel und trug maßgeblich dazu bei, dass Österreich zur Europameisterschaft 2016 nach Frankreich fuhr.

Janko versuchte es noch einmal in Prag (Sparta Prag) und beim FC Lugano in der Schweiz bis er schließlich seine Karriere dort beendete. Für das Nationalteam erzielte er in 70 Spielen 28 Tore, darunter sein spektakulärer Treffer in der Euro-Quali in Russland. Insgesamt traf der 1,96 m große Stürmer in 439 Pflichtspielen 214 Mal ins Tor. Job done. (hag, 1.7.2019)