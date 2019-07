"SGDQ 2019": Speedrunner-Event erzielte drei Millionen Dollar Spenden

Eine Woche lang wurde Geld für Ärzte ohne Grenzen gesammelt – neue Rekordsumme

Summer Games Done Quick 2019 hat einen neuen Spendenrekord erzielt. Der Speedrunner-Event erzielte mehr als drei Millionen Dollar – das Geld kommt nun der Non-Profit-Organisation Ärzte ohne Grenzen zugute. Im vergangenen Jahr wurden rund 2,1 Millionen Dollar erzielt.

Eine Woche lang Geld gesammelt

Eine Woche lang wurden Games möglichst schnell durchgespielt. Während dieser Zeit konnten User das Spektakel auf Twitch mitverfolgen und gleichzeitig Geld spenden. Mit dem Geld konnte man sich etwa die Benennung der Spielfigur kaufen.

Nächstes GDQ im September

50.000 Spender beteiligten sich an der Aktion. Durchschnittlich wurden 60 Dollar gespendet. Auf dem YouTube-Kanal von Games Done Quck können sämtliche Speedruns noch einmal nachgesehen werden. Der nächste Games Done Quick-Event findet übrigens im Rahmen der TwitchCon im September statt.

ESA Summer 2019 steht vor der Tür

Der nächste große Speedrunner-Event ist übrigens ESA Summer 2019. Dieser startet am 20. Juli und läuft insgesamt eine Woche. Spieler aus aller Welt werden dort versuchen, Games in schnellstmöglicher Zeit durchzuspielen. Auch hier werden Spenden für den guten Zweck gesammelt – das Geld soll der Able Gamers Foundation zugutekommen. Diese widmet sich der Verbesserung der Barrierefreiheit im Videospielebereich. (red, 1.7.2019)