Playstation 5 soll sich laut Sony an Hardcore-Gamer richten

Strategie bei Unternehmensmeeting verraten – Blockbuster im Fokus des Konzerns

Die Playstation 5 soll sich primär an Hardcore-Gamer richten. Bei einem Unternehmensmeeting gab Sony-CEO Kenichiro Yoshida neue Infos zu der anstehenden Konsole. So soll die Playstation 5 vielmehr ein "Nischenprodukt" werden, das sich vorrangig an Hardcore-Gamer richtet. Zugleich will der Konzern seine Beziehungen mit Publishern ausbauen, damit diese vermehrt Spiele für die Konsole entwickeln.

Sony will vermehrt Spiele entwickeln

Indie-Spiele treten dabei offenbar in den Hintergrund. Laut einer weiteren Führungskraft kaufen Menschen eine Konsole um AAA-Games zu spielen und nicht aufgrund kleinerer Titel, die ohnehin auf dem Smartphone verfügbar sind. Sony will in Zukunft auch vermehrt auf riesige Eigenproduktionen setzen.

Streaming noch keine Konkurrenz

Als größter Konkurrent sieht der Konzern weiterhin Microsoft. Google hingegen könnte mit dem Streamingservice Stadia auf längere Sicht zu einem Rivalen werden, aktuell fürchtet man sich vor dem neuen Dienst aber nicht. Physische Konsolen sollen noch ein paar Jahre bleiben. Nintendo wird zuletzt gar nicht als Konkurrenz angesehen, weil die Firma ein deutlich jüngeres Zielpublikum aufweisen soll.

Was man bisher zur Playstation 5 weiß

Wann die Playstation 5 erscheint und ob diese überhaupt so heißt, ist bislang offen. Fix ist bisher, dass der Konzern bei der nächsten Generation auf AMD-Hardware und eine SSD statt Festplatte setzen wird. Dies soll auch dafür sorgen, dass die Ladezeiten deutlich verringert werden. Zugleich soll das Spielgerät 8K-Auflösung und 3D-Audio mit sich bringen. Der Preis der Konsole soll laut einem Insider bei 500 Dollar liegen. (red, 1.7.2019)