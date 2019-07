Leiche mit Laub und Zweigen bedeckt

Wien – Eine Spaziergängerin hat am Sonntag in einem Park in Wien-Landstraße einen Toten gefunden. Die Leiche war teilweise mit Laub und Zweigen bedeckt. Der Mann hatte laut Polizei vermutlich durch stumpfe Gewalt schwerwiegende Kopfverletzungen erlitten.

Seine Identität ist noch unklar. Die Beamten nahmen einen Tatverdächtigen in der Nähe des Parks fest. (APA, 1.7.2019)