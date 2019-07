Zehn Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Texas

Absturz unmittelbar nach dem Start

Austin – Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einen Flugzeughangar im US-Bundesstaat Texas sind nach Medienberichten alle zehn Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das meldeten die lokalen Sender von Fox News und CBS. Fox News berichtete, das zweimotorige Flugzeug vom Typ Beechcraft BE-350 King Air habe am Sonntag Probleme beim Start am Flughafen der Stadt Addison gehabt.

Unmittelbar darauf sei es in einen leeren Hangar gestürzt. Die Behörden hätten bestätigt, dass dabei alle zehn Menschen an Bord gestorben seien. Der Flughafen sei für rund 45 Minuten geschlossen worden. (APA, 1.7.2019)