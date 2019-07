EU-Gipfel ringt weiter um Kompromiss zu Personalpaket

Widerstand gegen Timmermans aus EVP und Visegrád-Staaten – Tusk führt Einzelgespräche

Brüssel – Der EU-Gipfel zur Besetzung von Spitzenposten in der EU ringt auch in den frühen Morgenstunden des Montag noch um eine Lösung. EU-Ratspräsident Donald Tusk wolle eine weitere Runde von Einzelgesprächen führen, hieß es aus seinem Umfeld am Montagfrüh.

Zuvor hatte Tusk Vier-Augen-Gespräche mit den 28 EU-Staats- und Regierungschefs geführt. Anschließend kam er mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zusammen. Später stießen auch die Verhandler der Sozialisten und der Liberalen, der spanische Regierungschef Pedro Sanchez und der niederländische Premier Mark Rutte dazu.

Widerstand der EVP

Aus EVP-Kreisen hatte es am Sonntag noch geheißen, dass Manfred Weber im Prinzip bereit wäre, auf den Posten des EU-Kommissionspräsidenten zugunsten des SPE-Kandidaten Frans Timmermans zu verzichten, sollte dies nötig sein, um beim EU-Gipfel am Abend einen guten Kompromiss beim EU-Personalpaket zu erzielen. Innerhalb der EVP regte sich dennoch massiver Widerstand gegen Timmermans.

Auch die Visegrád-Staaten sprachen sich gegen den Niederländer aus. Der 58-Jährige ist als Vizepräsident der EU-Kommission und Zuständiger für Grundrechte an den EU-Verfahren gegen die Regierungen in Warschau und Budapest federführend beteiligt – wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte. Daher gilt er als inakzeptabel.

Parlament lehnt Verschiebung ab

Beim Gipfel wurde auch eine Vertagung der Personalentscheidungen diskutiert. Doch für das EU-Parlament kommt eine nochmalige Verschiebung der Wahl seines Präsidenten offenbar nicht infrage. Das Votum werde am 3. Juli stattfinden, hielt der scheidende Chef des Abgeordnetenhauses, Antonio Tajani, am Rande des Sondergipfels fest.

Die Wahl des Parlamentspräsidenten geschehe "unabhängig vom Rat und den Mitgliedsstaaten", betonte Tajani nach einem Treffen der Staats- und Regierungschefs vor dem eigentlichen Beginn des Gipfels. Eigentlich ist der Posten des Parlamentspräsidenten ein Teil des Personalpakets für die Topjobs der Union. (APA, tom, maa, 1.7.2019)