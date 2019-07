EU-Gipfel ringt weiter um Kompromiss zu Personalpaket

Widerstand gegen Timmermans aus EVP und Visegrád-Staaten – Offenbar mehrere Ersatzkandidaten im Spiel

Brüssel – Beim EU-Gipfel zur Besetzung von Spitzenposten in der EU ringt man auch in den Morgenstunden des Montags noch um eine Lösung. Um sieben Uhr ging der Gipfel wieder in der Runde aller 28 EU-Staats- und Regierungschefs weiter. Laut Diplomaten sollte dann darüber entschieden werden, ob der Sozialdemokrat Frans Timmermans nächster Kommissionschef wird.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte in der Nacht auf Montag mehrere Runden von Vieraugengesprächen mit den Staats- und Regierungschefs geführt. Er soll auch Ersatzkandidaten für den Posten an der Spitze der EU-Kommission abgefragt haben, darunter die Weltbank-Managerin Kristalina Georgiewa, Brexit-Chefverhandler Michel Barnier und Irlands Premier Leo Varadkar. Donald Tusk brachte sich auch selbst als möglichen Kommissionschef ins Spiel, sollte sich gegen die anderen Anwärter Widerstand regen.

"Derzeit gibt es keine Einigung", sagte Italiens Premier Giuseppe Conte Montagfrüh vor Journalisten über den Verlauf der Verhandlungen. Es sei "schwierig zu sagen", ob am Montag noch ein Durchbruch gelingen werde.

Widerstand der EVP

Aus EVP-Kreisen hatte es am Sonntag noch geheißen, dass Manfred Weber im Prinzip bereit wäre, auf den Posten des EU-Kommissionspräsidenten zugunsten des SPE-Kandidaten Timmermans zu verzichten, wenn dies nötig sein sollte, um beim EU-Gipfel am Abend einen guten Kompromiss beim EU-Personalpaket zu erzielen. Innerhalb der EVP regte sich dennoch massiver Widerstand gegen Timmermans.

Auch die Visegrád-Staaten sprachen sich gegen den Niederländer aus. Der 58-Jährige ist als Vizepräsident der EU-Kommission und Zuständiger für Grundrechte an den EU-Verfahren gegen die Regierungen in Warschau und Budapest federführend beteiligt – wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte. Daher gilt er als inakzeptabel.

Parlament lehnt Verschiebung ab

Beim Gipfel wurde offenbar auch eine Vertagung der Personalentscheidungen um zwei Wochen diskutiert. Doch für das EU-Parlament kommt eine nochmalige Verschiebung der Wahl seines Präsidenten offenbar nicht infrage. Das Votum werde am 3. Juli stattfinden, hielt der scheidende Chef des Abgeordnetenhauses, Antonio Tajani, am Rande des Sondergipfels fest.

Die Wahl des Parlamentspräsidenten geschehe "unabhängig vom Rat und den Mitgliedsstaaten", betonte Tajani nach einem Treffen der Staats- und Regierungschefs vor dem eigentlichen Beginn des Gipfels. Eigentlich ist der Posten des Parlamentspräsidenten ein Teil des Personalpakets für die Topjobs der Union. (tom, maa, APA, 1.7.2019)