Was für und was gegen das EU-Mercosur-Abkommen spricht

Wider

· Legitimation für Populisten

Statt dem US-Präsidenten gemeinsam die Stirn zu bieten, liefere das neue EU-Mercosur-Abkommen ein Feigenblatt für Donald Trumps Bruder im Geiste, Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, sagen Kritiker des Deals. Dessen Gegner prangern mitunter Bolsonaros Hang zum Autoritären, den Umgang mit indigenen Völkern sowie seine umweltschädliche Politik an. Ein Deal mit solchen Politikern widerspreche dem Geist des multilateralen und regelbasierten Systems, lautet das Argument.

· Druck auf Bauern und Lebensmittelstandards

Die Agrarwirtschaft in Europa beäugt die Konkurrenz der Megafarmen Lateinamerikas skeptisch. Der österreichische Bauernbund befürchtet, dass die Landwirtschaft zum wiederholten Male für Vorteile in anderen Sektoren zahlen müsse. Der massenhafte Import von Fleisch, Zucker oder Ethanol während gleichzeitig "tausende bäuerliche Familienbetriebe in Österreich ihre Höfe zusperren müssen", sei nicht im Interesse der Bevölkerung. Handelsgegner sorgen sich auch um die niedrigeren LebensmittelStandards der Mercosur-Länder, etwa den massiven Einsatz von Pestiziden (siehe Interview).

· Schlecht für das Klima

Für Umweltschützer stellt das Abkommen eine ökologische Gefahr dar. Die europäischen Grünen sehen darin bloße Lippenbekenntnisse zum Klimaschutz. Mehr Handel würde in der Praxis zur schnelleren Abholzung des Regenwalds und somit zur Belastung des Klimas beitragen. (slp, 1.7.2019)