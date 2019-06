Sea Watch 3: Das Schiff, das die Asylkrise wieder sichtbar macht

Kapitänin Carola Rackete sorgt mit ihrer Sea-Watch 3 dafür, dass sich Europa wieder mit der Flüchtlingskrise im Mittelmeer beschäftigt

Als die Beamten der italienischen Finanzpolizei kamen, um Carola Rackete abzuführen, waren ihre ersten Worte: "Es tut mir leid, ich entschuldige mich bei euch." Kurz zuvor hatte die 650 Tonnen schwere Sea-Watch 3 unter dem Kommando der 31-jährigen deutschen Kapitänin beim Anlaufen der Mole im Hafen von Lampedusa ein kleines Schnellboot der "Guardia di Finanza" touchiert und gegen die Hafenmauer gedrückt.

Die Polizisten hatten versucht, die Sea-Watch 3 am Anlegen zu hindern, indem sie zwischen das Schiff und die Mole fuhren. Nie und nimmer habe sie das Boot der Finanzpolizei rammen wollen, versicherte Carola Rackete über ihre Anwälte. Sie habe schlicht die Position des Boots falsch eingeschätzt.

"Kriegshandlung"

Mit dem waghalsigen Anlegemanöver und der Kollision der beiden Schiffe hat die 17-tägige Odyssee der Sea-Watch 3 in der Nacht auf Samstag dramatisch geendet. Italiens Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini sprach von einer "kriminellen Handlung", ja sogar von einer "Kriegshandlung" seitens der jungen Deutschen.

Unterstützt wurde er dabei unter anderem vom Staatsanwalt von Agrigento, Luigi Patronaggio, der die Verhaftung der Kommandantin und die Beschlagnahmung der Sea-Watch 3 anordnete: "Humanitäre Gründe können diese inakzeptable Gewaltanwendung gegenüber Uniformierten, die auf dem Meer für die Sicherheit aller unterwegs sind, nicht rechtfertigen", betonte der Staatsanwalt.

Etwas Besseres als der finale Zwischenfall im Hafen von Lampedusa hätte Salvini nicht passieren können. Denn das fragwürdige Manöver der "Capitana" lenkt davon ab, dass die Crew der Sea-Watch 3 zuvor nichts anderes gemacht hatte als das, was das Seerecht, internationale Verträge und nicht zuletzt die Menschlichkeit gebieten: Sie rettete am 12. Juni 53 Flüchtlinge und Migranten vor dem Ertrinken und versuchte danach, sie in den nächstgelegenen sicheren Hafen zu bringen.

Zusagen von fünf EU-Ländern

13 der Geretteten hatte Italien aus medizinischen Gründen an Land gelassen – die verbliebenen 40 blieben zwangsläufig 17 Tage auf der Sea-Watch 3, obwohl Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Portugal und Finnland zugesichert hatten, je zehn Personen aufzunehmen.

Salvini, der Chef der rechtsradikalen Lega, hat die Sea-Watch 3 von Anfang an dafür genutzt, den Hardliner zu spielen – und der Crew vorgeschlagen, die Flüchtlinge nach Libyen zu bringen, von wo aus sie gestartet waren. Dass Libyen mit seinen Folterlagern kein sicheres Land ist, in das man Flüchtlinge zurückschicken kann, hat am Wochenende übrigens auch Italiens Außenminister Enzo Moavero Milanesi betont.

Salvinis Weigerung, die Sea-Watch 3 anlegen zu lassen, hat auch deshalb einen PR-Zweck, weil in den zwei Wochen, in denen das Rettungsschiff vor Lampedusa dümpelte, fast täglich kleine Flüchtlingsboote in den Hafen der Insel einliefen – mit insgesamt über 200 Menschen an Bord.

Verteilung innerhalb der EU gefordert

Italien Innenminister forderte als Lösungsvorschlag eine solidarische Verteilung der in Italien ankommenden Flüchtlinge innerhalb der EU. Zudem drohte er, sie nicht zu registrieren. Bloß: Salvini selbst hatte noch vor kurzem hinausposaunt, eine Verteilung der Flüchtlinge sei unnötig, denn wenn die Häfen geschlossen blieben, brauche es auch keinen solchen Mechanismus.

Salvini hat seit seiner Vereidigung vor gut einem Jahr auch sämtliche Treffen der EU-Innenminister geschwänzt, bei denen die Revision der Dublin-Verträge auf der Tagesordnung standen. Um davon abzulenken, kam die "kleine Angeberin", wie Salvini die Kommandantin der Sea-Watch 3 nannte, gerade recht.

Rackete drohen 15 Jahre Haft

Carola Rackete steht nun unter Hausarrest in Lampedusa. Voraussichtlich heute, Montag, wird sie nach Agrigento in Sizilien ausgeflogen, wo sie einvernommen werden soll. Ihr drohen wegen verschiedener Delikte – allen voran Begünstigung der illegalen Immigration und die Verletzung italienischer Hoheitsgewässer – bis zu 15 Jahre Haft.

Ob sie bei der Rettung von Menschenleben gegen Gesetze verstoßen hat, werden nun italienische Gerichte entscheiden. Doch schon jetzt ist klar: Der Fall Carola Rackete ist kein rein italienischer Fall, sondern betrifft ganz Europa.

Mehr als eine halbe Million gespendet

Neben Kampagnen in Italien, die ihre Freilassung fordern, stellten sich mehrere europäische Spitzenpolitiker hinter die 31-Jährige, darunter die Außenminister Deutschlands und Luxemburgs, Heiko Maas und Jean Asselborn. Und die TV-Moderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf starteten eine Spendenaktion, um Rackete bei den bevorstehenden Prozesskosten zu unterstützen. Bis Sonntag, 16 Uhr, wurden bereits mehr als 500.000 Euro gesammelt. (Dominik Straub aus Rom, 30.6.2019)