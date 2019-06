Furioser Verstappen beendet Mercedes-Serie in Spielberg

Ferrari-Jungstar Leclerc vor Mercedes-Pilot Bottas Zweiter – Silberpfeil-Erfolgsserie von zehn Siegen en suite beendet – WM-Leader Hamilton erstmals heuer nicht am Podest – Untersuchungen nach entscheidendem Überholmanöver

Spielberg – Amsterdam mag die Hauptstadt der Niederlande sein, Den Haag ihr Regierungssitz, aber Spielberg ist seit Sonntag ihre sportliche Hochburg. Denn dort hat Oranje-Fahrer Max Verstappen mit einem Husarenritt zum zweiten Mal in Folge den Grand Prix von Österreich gewonnen, 2,724 Sekunden vor Charles Leclerc von Ferrari. Mercedes bekam in der Saison erstmals nicht den Siegerpokal. Valtteri Bottas (+18,960) wurde Dritter, Teamkollege Hamilton (+22,805) nur Fünfter. Dazwischen quetschte sich noch Sebastian Vettel (+19,610) hinein. 24.000 Niederländer verwandelten die Start-Ziel-Gerade bei der Siegerehrung in ein oranges Fahnenmeer.

foto: reuters/leonhard foeger Seltenes Bild: Verstappen und Leclerc (re) auf eins und zwei. Erst auf Platz drei der erste Mercedes.

Daran war um 15:10 Uhr noch nicht zu denken gewesen. "Nach diesem Start dachte ich, alles ist vorbei", sagte Verstappen, als er von Platz zwei auf sieben zurückfiel. RB-Motorsportchef Helmut Marko gab sich bescheiden: "Ich rechnete schon mit dem Sieg. Aber nicht nach diesem Start." Bottas und Hamilton jagten fortan Pole-Mann Leclerc – oder versuchten es zumindest. Denn der Monegasse zog schnell davon. Dass Ferrari die Strecke liegt, bewies auch Vettel. Der Deutsche startete stark und verfolgte die beiden Mercedes.

Armer Vettel

Doch wie lange konnten die Ferraris auf den schneller abbauenden Soft-Reifen draußen bleiben? Die Antwort: 22 bzw. 23 Runden. Zuerst kam Vettel in die Box. Blöd nur, dass die Mechaniker der Scuderia wegen Funkproblemen ncht vorbereitet waren. Als das Auto sich einparkte, rannten Monteure mit den frischen Reifen erst hin. Suboptimal. Genauso wie bei Hamilton. Der ramponierte sich seinen Frontflügel, als er zu brutal über die in Spielberg gefürchteten Curbs fuhr. Auch dieser Boxenstopp dauerte daher länger. Führung futsch. Und Verstappen? Der hatte sich inzwischen nach vorne gepflügt. So führte zur Halbzeit, nach der ersten Boxenstoppserie, Leclerc vor Bottas, Vettel, Verstappen und Hamilton das Feld an, die top Tünf der WM.

Doch Verstappen war das zu wenig. Also: Überholmanöver gegen Vettel vor der niederländischen Fantribüne. Oranger Rauch stieg auf. Das nächste Opfer: Bottas, der sich später als fairer Verlierer gab: "Die Hitze hat unseren Motoren zugesetzt. Ich konnte mich kaum verteidigen, angreifen schon gar nicht."

Packendes Duell

Verstappen war also plötzlich auf Platz zwei. "Es ist noch nicht vorbei", trieb ihn Teamchef Christian Horner weiter an. Denn der Abstand zu Leclerc schrumpfte. "Meine Reifen bauten schneller ab als erwartet", sagte der Ferrari-Mann, der an den Tagen zuvor den stärksten Eindruck gemacht hatte und die von vielen verdammte Mercedes-Dominanz brechen wollte. Wäre da nicht Verstappen im Rückspiegel gewesen. Es entwickelte sich über mehrere Runden ein packendes Duell teils Reifen an Reifen, das einem Hitchcock zur Ehre gereicht hätte.

foto: imago/andy hone Leclerc außen, Verstappen innen – so hatte die Szene, die den Großen Preis von Österreich entscheiden sollte, ihren Ursprung genommen.

Den ersten Angriff parierte der Ferrari haarscharf, im zweiten Anlauf zog Verstappen in Kurve drei vorbei. Leclerc trieb es wegen des Reifenkontakts nach außen. "Was zur Hölle?" Verstappen war das egal, er fuhr den Sieg heim. Die Rennkommissare leiteten trotzdem ein Verfahren ein. "Wir hatten ein bisserl Kontakt", sagte der Rennsieger. "Aber wenn das bestraft wird, können wir aufhören. Das ist Racing!" Für Leclerc war "die Sache klar. Er hat mir keinen Platz am Kurvenausgang gelassen".

Auch klar war das vorläufige Ende der Mercedes-Dominanz. Hamilton gab kurz vor Schluss noch Rang vier an Vettel ab. Als Trost führt er 31 Punkte vor Bottas in der WM. Nächstes Rennen? Silverstone, am 14. Juli. (Andreas Gstaltmeyr, 30.6.2019)

Der vorläufige Endstand des Formel-1-Grand-Prix von Österreich am Sonntag auf dem Red Bull Ring in Spielberg: (Streckenlänge : 71 Runden a 4,318 km = 306,452 km)

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:22:01,822 Schnitt: 224,233 km/h

2. Charles Leclerc (MON) Ferrari +2,724 Sek.

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +18,960

4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +19,610

5. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +22,805

6. Lando Norris (GBR) McLaren +1 Runde

7. Pierre Gasly (FRA) Red Bull +1 Runde

8. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren +1 Runde

9. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo +1 Runde

10. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo +1 Runde

11. Sergio Perez (MEX) Racing Point +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS) Renault +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (GER) Renault +1 Runde

14. Lance Stroll (CAN) Racing Point +1 Runde

15. Alexander Albon (THA) Toro Rosso +1 Runde

16. Romain Grosjean (FRA) Haas +1 Runde

17. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +1 Runde

18. George Russell (GBR) Williams +2 Runden

19. Kevin Magnussen (DEN) Haas +2 Runden

20. Robert Kubica (POL) Williams +3 Runden

Schnellste Runde: Max Verstappen (NED) Red Bull 1:07,475 Min. (60. Runde/Schnitt: 230,380 km/h)

WM-Stände nach 9 von 21 Rennen – Fahrerwertung:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 197

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 166

3. Max Verstappen (NED) Red Bull 126

4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 123

5. Charles Leclerc (MON) Ferrari 105

6. Pierre Gasly (FRA) Red Bull 43

7. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren 30

8. Lando Norris (GBR) McLaren 22

9. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 21

10. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 16

11. Nico Hülkenberg (GER) Renault 16

12. Kevin Magnussen (DEN) Haas 14

13. Sergio Perez (MEX) Racing Point 13

14. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 10

15. Alexander Albon (THA) Toro Rosso 7

16. Lance Stroll (CAN) Racing Point 6

17. Romain Grosjean (FRA) Haas 2

18. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1

Konstrukteurs-Wertung:

1. Mercedes 363

2. Ferrari 228

3. Red Bull 169

4. McLaren 52

5. Renault 32

6. Alfa Romeo 22

7. Racing Point 19

8. Toro Rosso 17

9. Haas 16

Nächstes Rennen: Grand Prix von Großbritannien am 14. Juli in Silverstone