Wien-Neubau führt flächendeckend Tempo 30 ein

Künftig gilt im ganzen Bezirk ein Höchsttempo von 30 km/h. Ausgenommen sind die Begegnungszonen im 7. Bezirk: Dort gilt Tempo 20

Wien – Im gesamten 7. Wiener Gemeindebezirk wird die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer gesenkt, das gab Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) am Sonntag per Aussendung bekannt: "Neubau ist damit der erste Bezirk Wiens, in dem eine derartig umfassende Regelung gelten wird."

In der vergangenen Bezirksvertretungssitzung wurde eine diesbezügliche Initiative der Grünen, der sich die SPÖ und die Neos angeschlossen haben, mit großer Mehrheit beschlossen.

Ausnahmen mit Tempo 20

Tempo 30 gilt künftig auch auf jenen Straßen, wo derzeit Tempo 50 galt, wie etwa in Abschnitten der Kirchengasse, Kaiserstraße sowie auf der Taxi- und Busspur der Burg- und Neustiftgasse. Ausnahmen werden die Begegnungszonen des Bezirks sein, die Mariahilfer Straße und die in Planung befindliche klimaangepasste Begegnungszone "Kühle Neubaugasse". Dort gilt Tempo 20.

Für Reiter ist die beschlossene Temporeduktion ein "weiterer wichtiger Schritt in Richtung mehr Klimaschutz". Sie gehe mit einer "erheblichen Reduktion gesundheitserregender Schadstoffe, aber auch eine Verringerung der Lärmemissionen" einher. Das führe gerade in den engen Gassen der Neubauer Grätzel zu mehr Ruhe, besserer Luftqualität und vor allem "noch mehr Sicherheit für die Kinder in unserem Bezirk". (ook, 30.6.2019)