Tusks Vorschlag: Sozialdemokrat soll EU-Kommissionschef werden

Ratspräsident führt zahlreiche Konsultationen. Sonntagabend wird über die Nachfolge von Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker erneut beraten

Brüssel – EU-Ratspräsident Donald Tusk hat vor einem EU-Sondergipfel am Sonntagabend weiter nach einer Lösung zur Neubesetzung der höchsten Ämter der Europäischen Union gesucht. Tusk beriet am Vormittag mit dem spanischen Regierungschef Pedro Sanchez (Sozialdemokraten) und den Europa-Parlamentariern Guy Verhofstadt und Dacian Ciolos (Liberale), wie er auf Twitter mitteilte. Anschließend wollte Tusk mit den Fraktionschefs aller Parteien im Europaparlament zusammentreffen.

Am frühen Nachmittag hieß es dann, dass Tusk erstmals ein mögliches Personalpaket für die EU-Spitzenposten vorgelegt habe: Demnach soll der Posten des EU-Kommissionschefs nicht an den deutschen Konservativen Manfred Weber, sondern an einen Sozialdemokraten gehen. Das sei der Ausgangspunkt der Verhandlungen vor dem EU-Sondergipfel am Sonntagabend, sagten EU-Abgeordnete nach einem Treffen mit dem EU-Ratspräsidenten.

Der Sondergipfel fünf Wochen nach der Europawahl (ab 18.00 Uhr) soll endlich den Streit über die Nachfolge des Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker beilegen. Chancen auf das mächtige Amt hat offenbar der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans, auch wenn er in einigen östlichen Mitgliedsstaaten auf Vorbehalte trifft.

Der deutsche Anwärter, der CSU-Politiker Weber von der Europäischen Volkspartei (EVP), war zuletzt für das Amt des EU-Parlamentspräsidenten oder eines ersten Vizepräsidenten der EU-Kommission im Gespräch. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und andere Staats- und Regierungschefs lehnen Weber jedoch als Kommissionschef ab, obwohl die EVP bei der Europawahl im Mai stärkste Kraft wurde.

Nur Spitzenkandidaten

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wollte zumindest das Spitzenkandidaten-Prinzip retten: Es soll nur einer der Spitzenkandidaten zur Europawahl Kommissionspräsident werden. Das waren Weber und Timmermans.

Die Liberale Margrethe Vestager bewirbt sich ebenfalls um das Amt des Kommissionschefs, war aber nicht alleinige Spitzenkandidatin. Das Prinzip soll den Wählern mehr Einfluss geben: Sie sollen bereits im Wahlkampf sehen, wer künftig in Brüssel das Sagen haben könnte. Macron lehnt dies ab und will freie Auswahl bei der Besetzung des Toppostens vonseiten der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten.

Neben dem Amt des Kommissionspräsidenten sind noch weitere Spitzenposten zu besetzen: Gesucht werden Präsidenten des Europäischen Rats, des EU-Parlaments und der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie ein neuer Außenbeauftragter. Der Gipfel soll ein Personalpaket schnüren aus Männern und Frauen, verschiedenen Parteien und unterschiedlichen EU-Regionen. Einige der Kandidatennamen für die Juncker-Nachfolge könnten für andere Posten wieder auftauchen. (APA, dpa, 30.6.2019)