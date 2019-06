Schwarz und Kogler Spitzenkandidaten der Grünen Steiermark

Jakob Schwarz führt Steiermark-Liste an – Kogler Platz eins auf Liste Graz/Graz-Umgebung

Graz – Die steirischen Grünen haben am Samstag in einem Wahlkonvent ihre Kandidaten für die Nationalratswahl gereiht: Jakob Schwarz steht an der Spitze der Steiermark-Liste, Bundessprecher Werner Kogler führt die Liste im Wahlkreis Graz/Graz-Umgebung an.

Schwarz wurde "mit breiter Zustimmung gewählt", hieß es in einer Aussendung der Grünen. Jakob Schwarz aus Sinabelkirchen widmete sich bereits in seiner Dissertation der Klimaforschung. Den Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe nannte der 34-Jährige als seinen wichtigsten Antrieb für sein politisches Engagement: "In diesem wichtigen kurzen Zeitfenster, in dem die Klimakrise endlich die notwendige Aufmerksamkeit und es noch die Möglichkeit gibt, zu handeln, möchte ich einen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten", betonte der Spitzenkandidat.

Auf den Plätzen dahinter sind Bedrana Ribo, Thomas Waitz, Heike Grebien, Lisa Wagner und Andreas Lackner gereiht. Für den Wahlkreis Graz/Graz Umgebung wird Werner Kogler am ersten Listenplatz ins Rennen gehen. Weiters wurden Bedrana Ribo, Jakob Schwarz, Heike Grebien, Lisa Wagner und Hannes Bauer nominiert. "Ich freue mich sehr über die getroffenen Wahlentscheidungen unserer Mitglieder und über dieses vielfältige tolle Team aus steirischen Persönlichkeiten", erklärte die Grüne Landtags-Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl. Die Vorstandssprecherin der Grazer Grünen, Judith Schwentner : "Ich freue mich außerdem sehr, dass Werner Kogler zu seinen Wurzeln zurückkehrend die Grazer Liste anführen wird." (APA, 30.6.2019)