Leclerc holt Pole Position bei Österreich-GP, Hamilton Zweiter

Sebastian Vettel wegen Defekt ohne Zeit in Q3

Spielberg – Ferrari-Jungstar Charles Leclerc hat beim Großen Preis von Österreich in Spielberg die Pole Position geholt. Hinter dem Monegassen, der zum zweiten Mal in seiner Karriere auf Startplatz eins steht, folgt Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (Großbritannien) im Mercedes vor Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull.

Sebastian Vettel (Deutschland) konnte in Q3 überhaupt nicht mehr eingreifen, da offenbar der Unterboden seines Ferrari beschädigt war. Vettel steht beim Start am Sonntag (15.10 im STANDARD-Ticker, ORF1, RTL und Sky) auf Position zehn. Auch Hamiltons zweiter Platz ist noch nicht völlig gesichert, er muss wegen eines Vorfalls in Q1 bei den Stewards vorsprechen. (sid, 29.6.2019)