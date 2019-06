Leclerc holt Pole Position bei Österreich-GP, Hamilton Zweiter

Sebastian Vettel wegen Defekt ohne Zeit in Q3 – Verstappen vor Bottas – Untersuchung gegen Hamilton

Spielberg – Im Vorfeld herrschte ein Funken Hoffnung, dass in Spielberg die Mercedes-Dominanz in der Formel 1 ihr Ende finden würde. Nach dem zweiten Freitagstraining ein Äutzerl mehr, nach dem Abschlusstraining ein bisschen. Und nach dem Qualifying lebt sie! Denn Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich tatsächlich die Pole Position für den Grand Prix in Österreich (Sonntag, 15:10 Uhr im STANDARD-Live-Ticker) gesichert. Stilvoll, mit neuem Streckenrekord in 1:03,003 Minuten.

foto: reuters/leonhard foeger Charles Leclerc (re) hat Lewis Hamilton am Samstag in Spielberg die Show gestohlen.

Mercedes und Lewis Hamilton mussten sich mit 0,259 Sekunden Rückstand geschlagen geben. Eine weitere Niederlage für die Silberpfeile ist, dass Valtteri Bottas (+0,534) hinter Max Verstappen (+0,436) von Red Bull Racing nur Vierter wurde. Kevin Magnussen (+1,069) rundet die top fünf ab. Wer Sebastian Vettel vermisst, muss nun stark bleiben.

Sorgen bei Vettel und Hamilton



Die Technik im Fahrzeug des Deutschen spielte nicht mit. In Q2 versammelte sich plötzlich die halbe Ferrari-Box um sein Auto. Die andere deckte die Sicht zum Fahrzeug ab. Motto: "Hier gibt’s nichts zu sehen. Gehen Sie weiter". Nichts zu sehen, nämlich keine Runde, gab es dann auch von Vettel in Q3. Er stieg ins Auto ein. Und dann wieder aus. Vettel muss von Position zehn ins Rennen gehen.

Es könnte durchaus sein, dass ihm Hamilton unfreiwillig näher rückt. Die Rennkommissare, die Regelhüter der Königsklasse, leiteten nach Q1 ein Verfahren gegen den Weltmeister ein. Dieser soll Kimi Räikkönen behindert haben. Der Finne dankte es ihm mit dem ausgestreckten Mittelfinger. Hamilton hatte aber andere Sorgen: "Ferrari killt uns auf den Geraden".

Eine Frage der Ausdauer



Leclerc lächelte. Der Monegasse bestätigte die Bestzeit in den beiden letzten Trainingseinheiten und dass der Red-Bull-Ring der Scuderia entgegenkomme. Er holte für Ferrari die erste Pole Position in Spielberg seit einem gewissen Michael Schumacher im Jahr 2001 und die zweite seiner Karriere nach dem Bahrain-Grand-Prix im März.

Die Gretchenfrage lautet: Kann der italienische Rennstall diese Leistung auch auf Renndistanz bestätigen – und damit um den ersten Saisonsieg kämpfen? Leclerc ist zuversichtlich: "Am Freitag hat‘s nicht so schlecht ausgesehen im Vergleich zu den anderen Teams."

Reifen-Poker



Die Reifen könnten hier wieder einmal die große Unbekannte sein. Denn in diesem Bereich herrschte Verblüffung. Leclerc geht am Sonntag mit der Soft-Variante ins Rennen: "Das hat unsere Analyse ausgespuckt". Weil die beiden Mercedes und Verstappen auf Medium setzen, verspricht das unterschiedliche Strategien für das Rennen. Und wenn dieses die Abwechslung von Training und Qualifying hält, könnte es erstmals in dieser Saison keinen Mercedes-Sieger geben – oder zumindest einen abwechslungsreichen WM-Lauf und Gesprächsstoff.

Vertrags-Poker



Nur am Ende der Pressekonferenz hat’s den Hauptdarstellern die Sprache verschlagen. Als Journalisten darüber spekulierten, ob Verstappen eine Ausstiegsklausel hätte, die ihm bei entsprechend überschaubarer sportlicher Performance den vorzeitigen Abgang, also vor Vertragsende 2020, von Red Bull ermöglichen würde. Der Niederländer konterte gewohnt trocken: "Was denkst du, mein Freund?" (Andreas Gstaltmeyr aus Spielberg, 29.6.2019)

Qualifying für den Formel-1-GP von Österreich in Spielberg:

1. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:03,003 Minuten

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,259 Sek.

3. Max Verstappen (NED) Red Bull 0,436

4. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 0,534

5. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1,069

6. Lando Norris (GBR) McLaren 1,096

7. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1,163

8. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1,176

9. Pierre Gasly (FRA) Red Bull 1,196

10. Sebastian Vettel ohne Zeit in Q3

11. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:04,490 Min. (in Q2)

12. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:04,516

13. Alexander Albon (THA) Toro Rosso 1:04,665

14. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 1:04,790

15. Carlos Sainz (ESP) McLaren 1:13,601

16. Sergio Perez (MEX) Racing Point 1:04,789 (in Q1)

17. Lance Stroll (CAN) Racing Point 1:04,832

18. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1:05,324

19. George Russell (GBR) Williams 1:05,904

20. Robert Kubica (POL) Williams 1:06,206