USA und Taliban verhandeln wieder

Kämpfe in Afghanistan gehen weiter: 26 Regierungs-Milizionäre getötet

Doha/Kabul – Vertreter der Taliban und der USA sind am Samstag im Golf-Emirat Katar erneut zu Gesprächen über eine Beilegung des fast 18 Jahre andauernden Afghanistan-Krieges zusammengekommen.

Bei den angestrebten Vereinbarungen gehe es um die Terrorismusbekämpfung, den Truppenabzug, eine Übereinkunft zu innerafghanischen Verhandlungen sowie eine umfassende, anhaltende Waffenruhe überein, sagte ein Mitarbeiter des US-Sondergesandten für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in Kabul. Dies waren auch die vier zentralen Themen der vorangegangenen Gesprächsrunden zwischen Vertretern der USA und den radikalislamischen Aufständischen gewesen.

Zeitplan für Abzug internationaler Gruppen

Nach Angaben eines Taliban-Sprechers in Doha fokussierte sich die jüngste Gesprächsrunde auf die Erstellung eines Zeitplans für den Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan. Die USA streben eine Einigung mit den Taliban bis zum 1. September an.

Ungeachtet der Gespräche setzten die Taliban ihre Angriffe auf Sicherheitskräfte in Afghanistan fort. Im Bezirk Nahrin in der nördlichen Provinz Baghlan töteten Taliban-Spezialkräfte 26 Angehörige einer von der Regierung unterstützten Miliz. Dabei zerstörten die Islamisten zwei Kontrollpunkte und nahmen zwei Gefangene, wie örtliche Politiker am Samstag berichteten. Zwölf weitere Paramilitärs wurden bei den Gefechten verwundet. (APA, 29.6.2019)