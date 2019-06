Trump will US-Lieferungen an Huawei wieder erlauben

Android-Updates: Besitzer von Huawei-Smartphones können aufatmen

US-Präsident Donald Trump will Lieferungen von US-Unternehmen an den chinesischen Telekomriesen Huawei wieder zulassen. Er habe Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zugesagt, dass technologische Produkte weiterhin an Huawei verkauft werden dürften, sagte Trump nach Abschluss des Gipfels der wichtigsten Industrienationen (G-20) am Samstag in Osaka in Japan. Wäre es zu keiner Lösung gekommen, dann hätten Besitzer von Huawei-Handys wohl keine Updates von Android-Versionen mehr bekommen.

Keine Android-Updates

Die USA hatten Mitte Mai Huawei auf eine schwarze Liste von Unternehmen gesetzt, deren Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern strengen Kontrollen unterliegen. Wer US-Technik an Huawei verkaufen oder transferieren will, muss eine Lizenz erwerben. Als Reaktion auf diesen Schritt unterbrachen Google und andere Hersteller ihre Geschäftsbeziehungen zu Huawei. So war nicht klar, ob Google sein mobiles Betriebssystem Android Handys von Huawei zur Verfügung stellen darf – etwa für Updates. Allein in Österreich wären davon hundertausende Nutzer betroffen gewesen, (sum, 29.6. 2019)