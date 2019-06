Komissionspräsident gesucht: Macron droht nun mit EU-Blockade

Bei einem EU-Sondergipfel versuchen die Staats- und Regierungschefs im zweiten Anlauf, einen neuen Präsidenten der EU-Kommission zu nominieren. Manfred Weber soll bereits aus dem Rennen sein.

In Osaka müsste man sein. Das traf zu Beginn des Wochenendes auf die Verhandler der vier wichtigsten Fraktionen im EU-Parlament und auf die Vertreter der großen europäischen Parteifamilien zu, die sich in Brüssel und in den Hauptstädten damit abmühten, eine Lösung im EU-Personalpaket-Poker rund um die Nominierung des Nachfolgers von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auszuklügeln.

Sonntagabend findet dazu ein EU-Sondergipfel der 28 Staats- und Regierungschefs in Brüssel statt. Es ist bereits der zweite Anlauf zu einer Entscheidung in nur zehn Tagen. Freitag vor einer Woche war Manfred Weber, Spitzenkandidat der bei der EU-Wahl siegreichen Christdemokraten (EVP), am Widerstand von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie von Sozialdemokraten und Liberalen gescheitert.

Macron will neue Namen

Der Franzose hatte dabei gleich alle drei aussichtsreichen Spitzenkandidaten ausgeschlossen, auch Frans Timmermans (SP) und Margrethe Vestager (Liberale), und "neue Namen" verlangt. Nach ein paar Tagen Durchatmen beharrten mehrere SP-Parteichefs dann aber auf Timmermans statt Weber. Freitagabend berichtete die Welt am Sonntag vorweg, dass Kanzlerin Angela Merkel akzeptiert habe, dass Weber aus dem Rennen ist. Eine Einigung darauf soll beim G-20-Gipfel in Osaka erfolgt sein.

Praktischer Nebeneffekt des Treffens in Japan für die großen EU-Länder: Nicht nur Macron und Merkel, auch Spaniens Premier Pedro Sánchez oder der Niederländer Mark Rutte konnten dort am Rande die Köpfe zusammenstecken und überlegen, wie sich die anstehenden Personalfragen nach der Rückkehr am Sonntag in der EU-Hauptstadt lösen lassen. Im Gespräch seien der EU-Chefunterhändler bei den Brexit-Verhandlungen, Michel Barnier, die geschäftsführende Präsidentin der Weltbank, Kristalina Georgieva, und der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic.

Ratspräsident Donald Tusk, wie Juncker auch in Osaka mit von der Partie, will vor dem EU-Gipfel erst einmal die Fraktionschefs des Parlaments treffen. Die werden ihm (mit Ausnahme des Liberalen Dacian Ciolos) sagen, dass sie auf dem Prinzip der Spitzenkandidaten bestehen: dass also Weber, Timmermans oder Vestager an die Kommissionsspitze kommen soll. Daneben müssen Nachfolger für Tusk und die Außenbeauftragte Federica Mogherini gefunden werden.

Möglicher Tauschhandel

Und nächsten Mittwoch wählen die EU-Parlamentarier eine/n neue/n Präsidenten/in in Straßburg. Tusk möchte eine Lösung finden, indem alle Parteien dabei zum Zug kommen. Aber Macron hat auf dem Flug nach Japan erklärt, dass dies nicht infrage käme: Drei neue Namen müssten her, sonst drohe "eine institutionelle Funktionsstörung" in der EU, sprich Blockade. Paris streute gleichzeitig, dass Weber aufgeben oder sich damit zufriedengeben werde, dass er fünf Jahre lang Parlamentspräsident sein könnte. Aber eben nicht Kommissionschef.

Hoffnungen der SP für Timmermans und der Liberalen für Vestager zerstreute das EVP-Lager: Man werde den Anspruch auf die Juncker-Nachfolge auch erheben, sollten alle Spitzenkandidaten vom EU-Gipfel abgelehnt werden. Notfalls käme eben jemand anderer von den Christdemokraten. (Thomas Mayer aus Brüssel, 29.6.2019)