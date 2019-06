Land Tirol weitet Fahrverbote auf Kufstein und Reutte aus

Fahrverbote und Dosierungen ab 6. beziehungsweise 7. Juli

Kufstein/Reutte – Die Tiroler Landesregierung hat die vonseiten Bayerns heftig kritisierten temporären Fahrverbote nun zu Beginn der Feriensaison noch ausgeweitet. Ab nächstem Wochenende (6. und 7. Juli) gelten auch für den Durchreiseverkehr in den Bezirken Kufstein und Reutte beschränkende Maßnahmen. Auf der Fernpassstraße wird im Fall von Stauungen in den Ortschaften schon dieses Wochenende eingegriffen. Man rechnet wegen des Ferienbeginns in Teilen Norddeutschlands mit erhöhtem Verkehrsaufkommen.

In den Bezirken Innsbruck sowie Innsbruck Land waren derartige Fahrverbote für das niederrangige Straßennetz bereits zu Fronleichnam erlassen worden. Sie bleiben an den verkehrsreichen Wochenenden bis Mitte September in Kraft. Auch die neuen Maßnahmen in Kufstein und Reutte gelten bis Mitte September.

Ausweichen verboten

In Reutte wird künftig ein Ausweichen von der Fernpassstraße in Fahrtrichtung Süden verboten. In Kufstein werden mehrere Dosierampeln eingesetzt und Fahrverbote auf gewissen Gemeindestraßen erlassen, die als Stauumfahrungen genutzt wurden.

In Tirol will man mit diesen "Notwehrmaßnahmen" die Versorgungssicherheit der Bevölkerung entlang der Transitrouten sicherstellen. Der Durchreiseverkehr wird durch die Fahrverbote vom Verlassen der Autobahnen und Hauptverkehrsrouten abgehalten, was Staus auf den Nebenstraßen verhindern soll. (red, 28.6.2019)