Post bringt "Krypto-Briefmarken" in Umlauf

Ein "Crypto Stamp" existiert als physische Marke und als "Souvenir" in der Blockchain

Die österreichische Post hat ein neues Produkt für Freunde von Kryptowährungen ins Angebot genommen. Mit sogenannten "Crypto Stamps", die in limitierten Auflagen angeboten werden, will man neben einer physischen Briefmarke auch ein digitales Sammlerstück schaffen.

Die Marken fallen durch ihr buntes Einhornmotiv auf und verfügen über einen QR-Code, mit dem sich Zugang zu einem Wallet erhalten lässt. In diesem liegt eine digitale Version, auch als "Crypto Collectible" bezeichnet, das in der Blockchain des Ethereum-Netzwerks verewigt ist.

Nicht als Zahlungsmittel nutzbar

Verkauft werden sie für jeweils 1,10 Euro oder als Block um 6,90 Euro. Online sind die Spezialmarken bereits ausverkauft, sie liegen aber noch in Filialen der Post auf.

Der praktische Gegenwert beschränkt sich rein auf die Sammel- und Tauschmöglichkeit über eine App namens All About Stamps oder das Wallet. Als Zahlungsmittel kann eine Krypto-Briefmarke nicht verwendet werden. Sehr wohl möglich ist aber der Versand an andere Ethereum-Wallets oder die Weitergabe des Wallets selbst, so man etwa das Sammlerstück verschenken oder verkaufen möchte. (gpi, 28.06.2019)