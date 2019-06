44,3 Grad Celsius: Neuer Temperaturrekord in Frankreich registriert

In der südfranzösischen Stadt Carpentras wurde die höchste Temperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Frankreich gemessen

Wien – In Frankreich wurde am Freitag ein neuer Temperaturrekord für das Land verzeichnet: In der südfranzösischen Stadt Carpentras in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur wurden 44,3 Grad Celsius registriert, wie Meteo France vermeldete. So heiß war es demnach in Frankreich seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie. Der bisherige Temperaturrekord von 44,1 Grad Celsius wurde während einer Hitzewelle im August 2003 in den beiden Orten Saint-Christol-lès-Alès und Conqueyrac verzeichnet.

Carpentras liegt im Departement Vaucluse. Es ist eines der vier Departements, in denen der Wetterdienst für Freitag Alarmstufe Rot ausgerufen hatte. Dort wurden "außergewöhnliche Temperaturen" von bis zu 45 Grad erwartet. (red, 28.6.2019)