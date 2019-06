Flugverbindung: Zweimal pro Woche von Salzburg nach Tel Aviv

Ein Tochter der israelischen Fluglinie El Al fliegt zweimal wöchentlich von Salzburg nach Tel Aviv. Die Verbindung scheint gut ausgelastet zu sein.

Salzburg/Tel Aviv – Seit wenigen Wochen bietet die israelische Fluglinie Sun d'Or – eine 100-prozentige Tochter der ehemals staatlichen El Al – wöchentlich zwei Linienverbindungen zwischen Salzburg und Tel Aviv an. Anfangs nur für den Sommerflugplan gedacht, hat sich die Airline inzwischen auch in den Winterflugplan des Salzburger Flughafens eingetragen.

Gestartet wurde die Verbindung am 3. Juni, eingesetzt werden Boeing 737-800, wobei Sun d'Or zum Teil auch auf Maschinen des Mutterunternehmens zurückgreift. "Ursprünglich haben wir an eine reine Sommerverbindung gedacht, nun werden wir aber auch im Winter fliegen", sagte Ruthi Frankel Lifshitz, Sales Managerin der Airline, diese Woche vor Österreichischen Journalisten in Tel Aviv. Allerdings werde es voraussichtlich mit Ende des Sommerflugplanes Ende Oktober eine gut einmonatige Pause geben, ehe die Maschinen im Dezember die Flüge zwischen Tel Aviv und der Mozartstadt wieder aufnehmen, so Frankel Lifshitz.

Hippes Israel

Zurzeit wird jeweils montags und donnerstags geflogen, möglicherweise werden die Slots aber im Winter auf Dienstag und Freitag verschoben. Sie bleiben damit aber auf jeden Fall außerhalb der extrem stark ausgelasteten Samstage im Winter am Airport Salzburg.

"Die Städte Israels sind schon lange nicht mehr nur wegen ihrer Geschichte interessant, Israel hat sich zu einer coolen und spannenden Urlaubsdestination entwickelt. Junge Familien, die ihren Urlaub planen, Globetrotter, die die Welt erleben wollen, oder Studienreisende, die das Land der Bibel entdecken möchten: Israel ist 'hipp'. Wir freuen uns aber genau so auf die israelischen Gäste, die für unsere Region eine absolute Bereicherung sein werden," sagte Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer. Ähnlich sieht es Sun-d'Or-CEO Yair Berrebi: "Das neue Ziel ist eine Bereicherung für Kunden und Familien, die sich für einen Besuch und Urlaub in Salzburg und Umgebung interessieren, aber auch für österreichische Gäste, die Israel besuchen möchten." Die ersten Wochen der neuen Verbindung verliefen laut Airport-Sprecher Alexander Klaus zufriedenstellend: "Die Auslastung liegt im erwarteten Bereich."

Die neue Linienverbindung ist nicht der einzige Direktanschluss zwischen den Flughäfen Salzburg und Tel Aviv. Seit 2016 findet sich die El Al auch im Winterflugplan, und zwar im Incoming-Charter. "Die Israelis kommen sehr gerne zum Winterurlaub nach Salzburg und ins benachbarte Bayern", informierte Klaus. Diese Winterverbindung wird es höchstwahrscheinlich auch heuer wieder geben, voraussichtlich wieder am Samstag. Und da dies der jüdische Sabbat ist, an dem die El Al nicht fliegen darf, wird sie wohl wieder auf eine ihrer Tochter-Airlines zurückgreifen. (APA, 28.6.2019)