Antonio Fian: Die Vögel

Das Strandbad in Klagenfurt

(Das Strandbad in Klagenfurt am frühen Morgen eines Junitags 2019, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen T-Shirts mit der Aufschrift "Security". Sie starren aufs Wasser.

In den Bäumen hinter ihnen vielstimmiges Vogelgezwitscher, über der Wasserfläche vor ihnen ohrenbetäubend das Gekreisch von Möwen.

Pause.

Ein Batzen Vogelkot klatscht knapp neben dem Zweiten auf den Steg.)

DER ZWEITE (springt auf): Vaschwind! Die Hund solche Schweine, die Vegl! (Setzt sich wieder.) Und wer konn wegputzn? Mia!

DER ERSTE: Ah, war da liawa, wonn tat kane mehr gebn?

DER ZWEITE: Sicher. War Rua. Ka Dreck.

DER ERSTE: Wead eh nix dauern. Bold wean tot owafolln von Himml.

DER ZWEITE (blickt ihn verständnislos an)

DER ERSTE: Umwölt, vastehst?

DER ZWEITE (höhnisch): Ah, Umwölt! Eh kloa! Und wiaso wean tot owafolln? Protest, oda wos?

DER ERSTE (übergeht es. Aufs Wasser starrend): Nohrungskette, schon amol g'heat? Vegl fressn Gölsn, oda? Menschn tuan spritzn, doss hom Rua von Gölsn, Gölsn vaseicht, Vegl fressen vaseichte Gölsn, und patsch.

DER ZWEITE (blickt ihn ungläubig an, dann, als keine Reaktion erfolgt, wieder auf die Wasserfläche.

Pause.

Zwei weitere Batzen Vogelkot klatschen kurz hintereinander unweit der beiden auf den Steg.)

DER ZWEITE: Duachfoll, scheint, hobn schon.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 28.6.2019)