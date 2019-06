Wiener Bäder: Neuer Juni-Bestwert möglich

Ein-Millionen-Marke heuer bereits erreicht

Wien – Wien geht baden: In den städtischen Wiener Bädern könnte ein neuer Junirekord verzeichnet werden. Nur mehr 103.000 Besucher fehlen auf den Bestwert aus dem Jahr 2003. Ein Wert, der bereits am Samstag erreicht werden könnte, wie es am Freitag in einer Aussendung hieß.

Insgesamt suchten heuer bereits eine Million Menschen Abkühlung in den städtischen Badeanstalten, wie der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Freitag mitteilte. Das sei ein Wert, der vor Schulschluss erst sechs Mal erreicht werden konnte, hieß es. Die schlechte Maibilanz sei damit "mehr als bereinigt" worden. Der Vorjahresbesuch konnte sogar bereits um 50 Prozent übertroffen werden. (red, APA, 28.6.2019)