Wieder linke ÖH-Koalition unter VSStÖ-Vorsitz an der Uni Wien

Jasmin Chalendi wurde mit 18 von 27 Stimmen zur Vorsitzenden gewählt

Wien – Die Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) haben an der Uni Wien eine Neuauflage der linken Koalition aus dem Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ), Grünen und Alternative StudentInnen (Gras) und dem Kommunistischen StudentInnenverband KSV-LiLi gebracht. Zur Vorsitzenden der Uni-Vertretung an Österreichs größter Hochschule wurde am Freitag Jasmin Chalendi (VSStÖ) gewählt.

Auf Chalendi entfielen im Rahmen der konstituierenden Sitzung 18 von 27 Stimmen, heißt es in einer Aussendung. Bei der ÖH-Wahl Ende Mai habe sich gezeigt, dass die Studenten "eine laute, kritische und vor allem linke Universitätsvertretung" wollen, so die neue Vorsitzende der Koalition. Der VSStÖ kam bei dem Urnengang auf 34 Prozent, die Gras erreichte fast 28 und der KSV-LiLi 6,5 Prozent.

In den kommenden beiden Jahren wolle man sich in erster Linie dem Thema der sozialen Absicherung von Studenten widmen. "Einen großen Fokus werden wir auf das Thema Unterhalt, Antirassismus und der psychischen Gesundheit von Studierenden legen", so Chalendi. (APA, 28.6.2019)